Festa della Madonna della Cintola: la Misericordia di Empoli celebra la sua protettrice

Domenica 13 settembre nella Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli la Misericordia celebra la sua protettrice, la Madonna della Cintola: un momento di unione e condivisione particolarmente sentito da tutti i Confratelli.

La celebrazione avrà inizio alle ore 18 con i Vespri. A seguire, il Correttore della Misericordia di Empoli Don Guido Engels officerà la Santa Messa accompagnata dai canti della Corale di Santa Cecilia. Al termine della liturgia si terrà poi la cerimonia di investitura dei nuovi Capo di Guardia, un momento solenne e significativo per tutta la Misericordia.

I Capi di Guardia sono chiamati a testimoniare lo spirito cristiano sia all’interno dell’Arciconfraternita sia nella comunità empolese. La nomina rappresenta un importante riconoscimento, riservato a quanti si sono distinti per l’impegno e la dedizione alle finalità istituzionali della Misericordia e a coloro che, attraverso la propria attività professionale, l’impegno civile o le qualità umane, hanno contribuito in modo significativo al bene e alla crescita della città. Quest’anno a ricevere l'investitura saranno Daniela Gualtieri Bagnoli e Giacomo Di Furia.

Come da tradizione, durante tutta la celebrazione la statua della Madonna della Cintola sarà esposta al fianco dell’altare così da permettere ai fedeli di renderle omaggio e di rinnovare il proprio atto di consacrazione.

La festa della Madonna della Cintola sarà un’occasione per riunire volontari, fedeli e cittadini attorno ai valori cristiani di cura, supporto e condivisione che guidano da secoli ogni azione della Misericordia.

Fonte: Ufficio Stampa

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