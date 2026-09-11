Firenze inaugura il 'nuovo' Ponte al Pino dopo i lavori

Si è tenuto il taglio del nastro con brindisi a Firenze per la riapertura anticipata di ponte al Pino. Oggi, venerdì 11 settembre, è stato il giorno dell'inaugurazione anche se la data originaria era fissata per il 14 settembre. Il ponte era chiuso dallo scorso maggio per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia. Alcune centinaia di persone erano presenti sul lato di via Pacinotti, tra commercianti, residenti, curiosi e amministratori.

Così Sara Funaro, sindaca di Firenze: "Sono molto soddisfatta. Ci tengo davvero di cuore a ringraziare tutto il personale di Ferrovie, tutto il personale della mobilità, quelli che hanno contribuito a lavorare sostanzialmente per riaprire addirittura in anticipo rispetto alla scadenza che ci eravamo dati".

Le ha fatto eco il presidente regionale Eugenio Giani: "È un'opera pubblica fondamentale, in un nodo che vede entrare sottoterra l'alta velocità. Erano lavori che avrebbero richiesto un anno di tempo e invece sono stati fatti con tecnologia d'avanguardia arrivata direttamente dagli Stati Uniti".

Nella tarda serata scatterà la riapertura al transito veicolare del ponte con il contestuale assetto della circolazione. Al momento resteranno aperte solo due corsie; la terza, già pronta, verrà utilizzata come area di cantiere per completare i lavori relativi ai marciapiedi e alla pista ciclabile. L'apertura completa avverrà a novembre.

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