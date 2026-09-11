Incidente sul lavoro a Santa Croce, 58enne cade da una scala. Interviene Pegaso

Cronaca Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Intervento dei soccorsi questa mattina nella zona industriale

Incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 11 settembre, a Santa Croce sull'Arno in un'azienda nella zona industriale. Da quanto si apprende un uomo, di 58 anni, sarebbe caduto da una scala riportando un forte trauma cranico commotivo. Sul posto, intorno alle 10.45, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'automedica e un'ambulanza e le forze dell'ordine.

Sempre dalle prime informazioni quando sono arrivati i sanitari, l'uomo era cosciente e vigile. Data la dinamica e il trauma è intervenuto l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento immediato in pronto soccorso: il 58enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze. La dinamica dell'incidente è in accertamento.

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
11 Settembre 2026

Veicolo fermo in Fi-Pi-Li, 7km di coda tra Montopoli ed Empoli Ovest

Un veicolo fermo sulla Fi-Pi-Li sta causando forti rallentamenti in direzione Firenze, nel tratto compreso tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest. Si tratta di un autoarticolato con rimorchio, rimasto fermo [...]

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
10 Settembre 2026

Incidente nella notte a Staffoli, tir esce fuori strada

Incidente nella notte a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull'Arno, dove un tir per cause in corso di accertamento è finito fuori strada. Sul posto, intorno alle 4, sono [...]

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
9 Settembre 2026

Bagni della scuola Copernico, il sindaco Giannoni: "Foto false, quei locali sono chiusi da 10 anni"

"Sono alle scuole Copernico. Come potete vedere l'erba è stata tagliata e non accetto speculazioni sulla pelle dei bambini. Queste foto che stanno circolando sul web e sui social sono [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina