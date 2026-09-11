Incidente sul lavoro a Santa Croce, 58enne cade da una scala. Interviene Pegaso

Incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 11 settembre, a Santa Croce sull'Arno in un'azienda nella zona industriale. Da quanto si apprende un uomo, di 58 anni, sarebbe caduto da una scala riportando un forte trauma cranico commotivo. Sul posto, intorno alle 10.45, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'automedica e un'ambulanza e le forze dell'ordine.

Sempre dalle prime informazioni quando sono arrivati i sanitari, l'uomo era cosciente e vigile. Data la dinamica e il trauma è intervenuto l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento immediato in pronto soccorso: il 58enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze. La dinamica dell'incidente è in accertamento.

Notizie correlate