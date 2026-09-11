Interruzione idrica programmata nel comune di Castelfiorentino

Acque comunica che, causa maltempo, i lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, programmati nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre, sono stati rinviati al lunedì successivo con le stesse modalità. Pertanto, dalle ore 22.30 di lunedì 14 settembre alle ore 5.30 di martedì 15 settembre, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a Cambiano e nella zona industriale tra Cambiano e il capoluogo.