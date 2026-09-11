Interruzione idrica programmata nel comune di Castelfiorentino

Acque comunica che, causa maltempo, i lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, programmati nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre, sono stati rinviati al lunedì successivo con le stesse modalità. Pertanto, dalle ore 22.30 di lunedì 14 settembre alle ore 5.30 di martedì 15 settembre, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a Cambiano e nella zona industriale tra Cambiano e il capoluogo.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero dalle 22.30 di martedì 15 alle 5.30 di mercoledì 16 settembre, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque spa - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Castelfiorentino
<< Indietro