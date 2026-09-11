Interventi sulla rete elettrica a Montespertoli: lavori su cabine e dorsali

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che sul territorio comunale di Montespertoli sono in corso attività di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, nell'ambito di un piano di investimenti condiviso anche con l'Amministrazione Comunale che l'Azienda ringrazia per la collaborazione.

Nello specifico, negli ultimi mesi si erano verificati alcuni disservizi nella zona di Baccaiano, a causa di una perdita di isolamento ad un tratto di linea in cavo sotterraneo per la quale è stato necessario effettuare la ricerca strumentale del punto danneggiato ed il successivo intervento di sostituzione del tronco di rete interessato; inoltre, in seguito ad un fenomeno temporalesco, una porzione di dorsale elettrica aerea aveva fatto registrare episodi di disservizio transitori dovuti al danneggiamento di alcuni isolatori che sono stati individuati e rinnovati.

Oltre a queste situazioni contingenti, gestite e risolte, E-Distribuzione sta portando avanti operazioni per la resilienza e la digitalizzazione della rete elettrica: in particolare, nei prossimi mesi – tra l’autunno e l’inizio della primavera – saranno completamente sottoposte a restyling alcune cabine di trasformazione, che saranno dotate di apparecchiature di ultima generazione per garantire qualità e continuità del servizio. Nel frattempo, prosegue il piano di attività propedeutiche alla posa della fibra ottica sulle dorsali elettriche. Grazie a questi interventi, il territorio comunale sarà dotato di un’infrastruttura molto importante in termini di digitalizzazione dei servizi. Il calendario degli interventi non dipende da E-Distribuzione che mette a disposizione le proprie infrastrutture per la banda larga e la connessione ad alta velocità.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono alcune interruzioni programmate del servizio che E-Distribuzione divide su più giorni e aree diverse. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” vengono circoscritte per quanto possibile a gruppi di utenze, secondo un cronoprogramma che coinvolge alcune località del territorio comunale. I clienti sono informati anche con affissioni, con il dettaglio dei civici coinvolti, nelle zone di intervento. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione informa altresì, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il Servizio clienti al numero 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”