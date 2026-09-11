A Pontedera nasce Solaria, il festival del tramonto sostenibile

Sarà l'ora del tramonto il momento scelto per salutare l'estate e accogliere un nuovo inizio. Domenica 13 settembre, dalle ore 17, sulla riva di Amalia Laghi a Pontedera, andrà in scena un momento condiviso al calar del sole, all'insegna del rispetto per l'ambiente e la natura.

Solaria capovolge il punto di vista: settembre non è la fine dell'estate, ma un nuovo inizio. Il programma prevede installazioni artistiche, attività interattive, insieme a laboratori e workshop tematici per far scoprire ai partecipanti pratiche e materiali sostenibili.

«Il progetto nasce dal desiderio di realizzare un evento che possa diventare strumento di rigenerazione territoriale e di consapevolezza ambientale: è la dimostrazione che intrattenimento di qualità e responsabilità ambientale possono convivere», spiega Elena Lombardi, ideatrice di Solaria, che ha dato forma al progetto durante il Master in organizzazione di eventi di Fondazione Campus.

Un progetto nato e portato avanti dai giovani, che ha trovato in ENFASi un partner convinto, con i 30 coordinatori dell'associazione che sono stati coinvolti nell'organizzazione dell'evento. «Abbiamo accolto con entusiasmo l'idea di Elena, coinvolgendo tanti ragazzi del territorio, tra cui i dj emergenti che si esibiranno durante la serata – racconta Vito Bazi, presidente dell'associazione ENFASi e consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili –. Dare spazio alle idee e alle competenze dei giovani è per noi una priorità, e siamo felici di aver contribuito, con il lavoro di squadra, a trasformare questo progetto in realtà, grazie anche a partner come Diemme Srl, che ha creduto nel progetto dando fiducia, disponibilità e supporto a noi giovani coinvolti».

Al centro di Solaria c'è la sostenibilità ambientale: il format nasce come modello replicabile di evento sostenibile, dove ogni elemento è pensato per ridurre l'impatto ambientale e valorizzare le risorse locali. Un obiettivo reso possibile grazie al contributo di diverse realtà del territorio che valorizzano il ruolo dei giovani: Collaniness, Osmosi, Istituto Modartech, Vino e Alici, Fondazione Campus e Diemme Srl.

Fonte: Associazione ENFASi