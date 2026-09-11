A Pontedera nasce Solaria, il festival del tramonto sostenibile

Un progetto nato e portato avanti dai giovani, che ha trovato in ENFASi un partner convinto. Musica, arte ed educazione ambientale si incontrano lungo la riva del lago
Sarà l'ora del tramonto il momento scelto per salutare l'estate e accogliere un nuovo inizio. Domenica 13 settembre, dalle ore 17, sulla riva di Amalia Laghi a Pontedera, andrà in scena un momento condiviso al calar del sole, all'insegna del rispetto per l'ambiente e la natura.
Solaria capovolge il punto di vista: settembre non è la fine dell'estate, ma un nuovo inizio. Il programma prevede installazioni artistiche, attività interattive, insieme a laboratori e workshop tematici per far scoprire ai partecipanti pratiche e materiali sostenibili.
«Il progetto nasce dal desiderio di realizzare un evento che possa diventare strumento di rigenerazione territoriale e di consapevolezza ambientale: è la dimostrazione che intrattenimento di qualità e responsabilità ambientale possono convivere», spiega Elena Lombardi, ideatrice di Solaria, che ha dato forma al progetto durante il Master in organizzazione di eventi di Fondazione Campus.
Un progetto nato e portato avanti dai giovani, che ha trovato in ENFASi un partner convinto, con i 30 coordinatori dell'associazione che sono stati coinvolti nell'organizzazione dell'evento. «Abbiamo accolto con entusiasmo l'idea di Elena, coinvolgendo tanti ragazzi del territorio, tra cui i dj emergenti che si esibiranno durante la serata – racconta Vito Bazi, presidente dell'associazione ENFASi e consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili –. Dare spazio alle idee e alle competenze dei giovani è per noi una priorità, e siamo felici di aver contribuito, con il lavoro di squadra, a trasformare questo progetto in realtà, grazie anche a partner come Diemme Srl, che ha creduto nel progetto dando fiducia, disponibilità e supporto a noi giovani coinvolti».
Al centro di Solaria c'è la sostenibilità ambientale: il format nasce come modello replicabile di evento sostenibile, dove ogni elemento è pensato per ridurre l'impatto ambientale e valorizzare le risorse locali. Un obiettivo reso possibile grazie al contributo di diverse realtà del territorio che valorizzano il ruolo dei giovani: Collaniness, Osmosi, Istituto Modartech, Vino e Alici, Fondazione Campus e Diemme Srl.
Fonte: Associazione ENFASi
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