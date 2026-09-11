Riparte la scuola di musica al circolo Arci di Monterappoli

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Dopo la positiva esperienza estiva il Circolo Arci Monterappoli rilancia la “Scuola di Musica” a partire dal 1° ottobre. Lezioni individuali o di gruppo che possono spaziare tra vari strumenti con insegnanti qualificati, in grado di seguire passo passo gli iscritti e le iscritte in un percorso formativo e partecipato. Durante l’estate l’attività si è concentrata su tre strumenti (chitarra, mandolino e ukulele) e ha visto il coinvolgimento di numerosi appassionati, che hanno potuto sperimentare gli strumenti e crescere dal punto di vista musicale. Dall’inizio di ottobre la scuola si arricchirà di nuovi professionisti e darà la possibilità di poter ampliare le proposte.

La prima novità sarà la possibilità di studiare canto con un percorso personalizzato e costruito sulla base delle specificità di ciascuno studente. Tuttavia, in base alle richieste potranno essere attivate lezioni di gruppo o personalizzate anche per altri strumenti musicali. Orari e tempi di svolgimento saranno organizzati sulla base delle esigenze dei partecipanti.

La musica è da sempre un elemento di crescita personale e collettiva, che è alla base della missione dell’Arci. Una scuola di musica all’interno di un circolo è un veicolo di cultura, ricreazione ed emancipazione sociale in grado di unire le persone, metterle in connessione e sviluppare il loro bisogno di partecipazione.

Le attività della “Scuola di Musica” sono riservate a soci e socie Arci e si svolgeranno all’interno del Circolo Arci Monterappoli, in via Salaiola 305, a Empoli. Per informazioni, iscrizioni e richieste si può contattare il numero 377 6646641.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa

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