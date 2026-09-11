Ritrovato all'alba il cercatore di funghi disperso nei boschi di Villa Basilica

Si è conclusa all'alba, dopo una notte di intense ricerche, l'operazione per rintracciare un cercatore di funghi di 54 anni, disperso nei boschi del territorio comunale di Villa Basilica. L'allarme è scattato intorno alle 22.45, dopo il mancato rientro dell’uomo. Alle 21.42 era riuscito a inviare alla moglie la propria posizione, poco prima che il telefono si spegnesse a causa della batteria scarica. Le coordinate, tuttavia, non corrispondevano più al punto in cui si trovava il 54enne, che nel frattempo aveva continuato a spostarsi.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano della Stazione di Lucca, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno coordinato le ricerche suddividendosi in tre squadre, impegnate in diverse aree della zona. Alle operazioni ha preso parte anche il figlio dell'uomo.

L'uomo è stato trovato dopo le 2, quando una squadra del Soccorso Alpino ha individuato e raggiunto il cercatore di funghi, che è stato accompagnato verso il punto in cui erano state lasciate le automobili. Il rientro si è però rivelato particolarmente impegnativo a causa della fitta vegetazione e della presenza di numerosi rovi.

Per agevolare il recupero, una seconda squadra è andata incontro al gruppo, consentendo di rendere più rapido e sicuro il percorso. Le squadre hanno infine raggiunto le auto intorno alle 5.20, mettendo fine a una notte di ricerche.

L'intervento si è svolto in condizioni meteorologiche particolarmente difficili. In tutta la Toscana era infatti in vigore un'allerta meteo di codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico.

Al termine dell'operazione, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano ha rinnovato l'invito alla massima prudenza e a rispettare le allerte meteo, evitando di intraprendere attività nei boschi e in montagna quando le condizioni sono rischiose. Pioggia e maltempo possono infatti rendere il terreno particolarmente scivoloso, aumentando il pericolo di cadute e frane, oltre al rischio di caduta di alberi. Pericoli che coinvolgono non soltanto chi frequenta la montagna, ma anche i soccorritori chiamati a intervenire nelle emergenze.

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