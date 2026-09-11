San Miniato celebra l'eccellenza scolastica: premiati le studentesse e gli studenti diplomati con 100

Il loro 100 non è soltanto un voto, ma il risultato di anni di studio, impegno, sacrifici e determinazione. Si è svolta a San Miniato, venerdì 11 settembre nel suggestivo Giardino della Rsa Del Campana Guazzesi, la cerimonia di premiazione dedicata alle studentesse e agli studenti che hanno concluso il proprio percorso scolastico conseguendo il massimo dei voti all’esame di Stato.

Un appuntamento che ha voluto riconoscere e valorizzare l’impegno, la costanza e i risultati raggiunti

dai giovani dell’Istituto Cattaneo e del Liceo Marconi, insieme alle loro famiglie e alle comunità scolastiche che li hanno accompagnati durante il percorso di studi. A rendere ancora più significativa la giornata è stata la partecipazione di alcuni ospiti della Casa di Riposo Del Campana Guazzesi, che hanno condiviso con i giovani il momento della premiazione, in un piacevole incontro tra generazioni.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l’assessore Matteo Squicciarini, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, la neo dirigente scolastica dell’Istituto Cattaneo Angela Rossodivita insieme alla dirigente uscente Elena Casarosa, il dirigente scolastico del Liceo Marconi Luca Petrini e il Presidente della Rsa Emilio Bertini.

Alla premiazione hanno partecipato anche la consigliera del Comune di Montopoli in Val d’Arno Marica Rossi e l’assessora del Comune di Empoli Maria Grazia Pasqualetti, che hanno affiancato il sindaco Giglioli nella consegna dei riconoscimenti alle studentesse e agli studenti residenti nei rispettivi Comuni. Il sindaco di Castelfranco di Sotto, pur non potendo essere presente alla cerimonia, ha fatto pervenire i propri saluti e un messaggio di vicinanza ai giovani premiati.

“Oggi celebriamo un risultato importante, frutto prima di tutto dell’impegno e della determinazione di ragazze e ragazzi che hanno affrontato il percorso scolastico con serietà e passione - hanno dichiarato il sindaco Simone Giglioli e l’assessore Matteo Squicciarini - Come amministrazione comunale abbiamo voluto dedicare loro questo momento perché crediamo sia importante riconoscere pubblicamente il merito e, allo stesso tempo, ringraziare le famiglie, gli insegnanti e tutta la comunità scolastica che hanno contribuito a questo percorso”.

Per l’Istituto Cattaneo sono stati premiati Edoardo Dei, Giulia Migliorini, Beatrice Morena, Guglielmo Palandri, Francesco Rubenni e Francesco Simonetti.

Per il Liceo Marconi hanno invece ricevuto il riconoscimento Marco Candigliota, Giulia Carli, Matteo Ermelani, Filippo Lotti, Mirco Lucchesi, Vittoria Mandorlini, Lorenzo Martini, Marta Matteoli, Nokho Ndate, Flavia Pascu e Dario Orlandini.

“A tutte le ragazze e i ragazzi premiati - hanno concluso Sindaco e Assessore - rivolgiamo il nostro più sincero augurio per il futuro. Che questo importante traguardo sia l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni, con la stessa passione, impegno e determinazione dimostrati finora”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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