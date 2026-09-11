Sciopero medici di medicina generale, il 15 e 16 settembre possibili disagi

dalla Regione Toscana
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Le prestazioni che potrebbero essere a rischio e quelle che comunque saranno garantite

La Regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato medici italiani, nei due giorni, dalle 9 alle 20.

I medici del ruolo unico di assistenza primari a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari, in considerazione delle condizioni cliniche e della possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le Asl.

I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le Asl dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre e dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge.

Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell’ambito di maxiemergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico o radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative.

Per i medici della medicina dei servizi servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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