Sport e gentilezza: al via a Prato il progetto di Unicoop Firenze

Sostenere il valore educativo e sociale dello sport, contrastare l’abbandono precoce della pratica motoria e promuovere una cultura dell’inclusione che superi la logica della sola performance esasperata. Questi gli obiettivi del progetto pilota “Patto per l’educazione al benessere nello sport”, promosso da Unicoop Firenze in collaborazione con UISP Comitato Regionale Toscana e le tre associazioni sportive del territorio Prato Volley Project, Polisportiva 2A, CGFS Prato.

Da gennaio a maggio 2027, ciascuna delle tre società sportive individuate per la sperimentazione riceverà un ciclo di incontri direttamente presso il proprio impianto, con orari strutturati prima o dopo gli allenamenti sul campo.

I percorsi non consisteranno in una serie di lezioni frontali o conferenze, ma adotteranno un metodo laboratoriale e partecipativo, partendo da situazioni reali e quotidiane vissute sul campo. La formazione prevede il coinvolgimento attivo degli staff tecnici, degli atleti e delle famiglie.

Un elemento centrale degli interventi formativi sarà l'allineamento con la normativa nazionale sul Safeguarding (Decreto Legislativo n. 36/2021), che impone alle società sportive l'adozione di modelli organizzativi anti-abuso e la nomina obbligatoria di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Il progetto pilota accompagnerà attivamente le associazioni nel dare un contenuto reale a questa figura di ascolto e tutela, affinché i canali di segnalazione e protezione dei minori siano conosciuti, accessibili e realmente funzionanti.

Il progetto è il risultato diretto anche della campagna di ascolto e coinvolgimento attivo dei “Dialoghi nei territori”, il ciclo di incontri promosso da Unicoop Firenze per mappare i bisogni del territorio e stimolare la co-progettazione e le reti di collaborazione tra l’associazionismo locale. Proprio dagli incontri nell'area di Prato è emersa con forza la centralità dello sport come palestra di relazioni, rispetto e gentilezza. Inoltre, dal territorio è emersa una forte richiesta locale di spazi di condivisione e reti collaborative; istanze concrete che hanno spinto la cooperativa a investire sul tessuto associativo del territorio attraverso questo progetto pilota.

L'iniziativa si inserisce nella continuità d'azione di Unicoop Firenze e Coop sui temi dell'educazione alle relazioni, già avviata nazionale e locale attraverso i percorsi di "Dire, fare, amare" nell'ambito della campagna Close the gap per la parità di genere e il contrasto alle discriminazioni. Inoltre da ottobre, per il terzo anno nelle scuole toscane ripartirà il progetto educativo “Comunità gentili” promosso da Unicoop Firenze e dedicato proprio all’educazione affettiva. Il progetto coinvolge ogni anno circa 100 classi impegnate sui temi dell’ascolto di sé, del rispetto dell’altro e sullo sviluppo relazioni sane.

Il progetto è stato presentato questa mattina, presso il Coop.fi di Prato Pleiadi, alla presenza del sindaco di Prato, Matteo Biffoni, di Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze, di Marco Ceccantini, presidente UISP Toscana, di Stefania Ermanno, presidente della sezione soci Coop di Prato, dei referenti delle tre associazioni sportive del territorio che hanno firmato il patto di adesione. Il lancio ufficiale è avvenuto in concomitanza con l'apertura del Festival della gentilezza nello sport, la manifestazione in programma all'interno del Centro Parco Prato nei giorni 11, 12 e 13 settembre.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa