Turismo ed enogastronomia in Valdelsa: a Certaldo l’incontro con Marras e Barnini per il progetto 'DIVINBOCCACCIO'

​Giovedì 24 settembre, alle ore 11:00 presso il Palazzo Pretorio di Certaldo l’Associazione "Terra di Valdelsa" presenterà ai rappresentanti della Regione Toscana la nuova strategia di marketing territoriale legata alle eccellenze locali.

L’enogastronomia come volano prioritario per lo sviluppo turistico e la valorizzazione dell’identità locale: è questo il tema al centro del confronto in programma per giovedì 24 settembre, alle ore 11:00, nella suggestiva cornice del Palazzo Pretorio di Certaldo.

​L’associazione Terra di Valdelsa accoglierà l’Assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, e la Consigliera Regionale e Presidente della Commissione Regionale, Brenda Barnini, per un tavolo di lavoro dedicato alle prospettive di promozione del comprensorio valdelsano.

Durante l'incontro verrà presentato ufficialmente ai rappresentanti della Regione anche il progetto di marketing territoriale "DIVINBOCCACCIO".

Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di strutturare un’offerta turistica integrata, capace di mettere in rete i prodotti tipici, la storia e la cultura del territorio attraverso un marchio identificativo di qualità.

A seguire, la giornata proseguirà con una visita diretta alle realtà aziendali già aderenti dell'associazione. L'Assessore Marras e la Presidente Barnini avranno modo di conoscere da vicino i produttori locali che hanno già aderito e applicato il rigoroso protocollo di produzione e servizio previsto dal disciplinare "DIVINBOCCACCIO".

"L'enogastronomia non è più solo un elemento di contorno, ma un vero e proprio fattore di scelta della destinazione" ribadisce Elisabetta Bardi Presidente dell' Associazione Terra di Valdelsa, che precisa: "Con il progetto DIVINBOCCACCIO vogliamo offrire al turista un'esperienza autentica, garantita da un disciplinare condiviso tra i produttori del nostro territorio, capace di fare rete e di presentarsi unito di fronte alle istituzioni regionali".

​L'evento rappresenta un momento fondamentale di dialogo tra gli operatori economici della Valdelsa e le istituzioni locali e regionali per definire le strategie future di promozione turistica e sostegno alle filiere agroalimentari locali.

Fonte: Terre di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa