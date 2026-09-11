Tromba d'aria a Sinalunga: il Comune richiede lo stato di emergenza

L'indomani alla tromba d'aria che ha colpito Sinalunga, in provincia di Siena, il territorio inizia la conta dei danni e piange la scomparsa di una concittadina. La donna, di 82 anni, è deceduta durante l'evento atmosferico mentre si trovava in casa sua: secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita dai vetri infranti di una finestra, esplosa a causa delle forti raffiche di vento. "La morte di una nostra concittadina è sconvolgente anche per la drammatica fatalità con cui è avvenuta" dice il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei. "Una difficile giornata" per il territorio, aveva scritto giovedì 10 settembre sulla sua pagina social, poco dopo il forte maltempo, esprimendo vicinanza alla famiglia della donna e ringraziando tutte le squadre e la macchina dei soccorsi intervenute.

(Foto Comune di Sinalunga)

Pesanti i danni registrati, dal palazzetto dello sport dove le raffiche hanno strappato parte della copertura e danneggiato vetrate, altri tetti scoperchiati, alberi abbattuti, detriti sulle strade. "Oggi avvieremo la conta dei danni che al momento è inquantificabile ma penso di poter dire che ci saranno tutti i presupposti per richiedere lo stato di emergenza" ha aggiunto il sindaco.

(Foto Comune di Sinalunga)

"Il lavoro delle squadre di emergenza, impegnate nella rimozione di detriti e materiali provocati dall’evento atmosferico che ha colpito il territorio, in particolare la zona di Pieve di Sinalunga, stanno proseguendo in maniera serrata" si legge in una nota del Comune. Nella notte 7 squadre dei vigili del fuoco hanno dato seguito a circa 70 interventi per alberi abbattuti o pericolanti e per coperture di tetti divelti. "Contestualmente, il Comune ha avviato la quantificazione dei danni al patrimonio pubblico e privato, insieme ai tecnici preposti alle valutazioni e ai sopralluoghi, anche in collaborazione con i funzionari della Regione Toscana. Sono numerose le abitazioni che hanno subito scoperchiamenti e altri danneggiamenti, così come le attività private. Particolarmente ingenti sono i danni al Palazzetto dello Sport, la struttura pubblica maggiormente colpita dall’evento, mentre su tutto il territorio si registrano alberi sradicati, tetti e coperture danneggiati, cornicioni, vetri e altri elementi strutturali divelti. I sopralluoghi proseguiranno nelle prossime ore insieme ai tecnici regionali con l’obiettivo di definire un quadro il più possibile completo dei danni provocati dall’evento atmosferico, sia sul patrimonio pubblico sia su quello privato".

(Foto Comune di Sinalunga)

Il Comune raccomanda "a chi ha subito danni di documentare con attenzione la situazione, attraverso fotografie dettagliate, conservare, per quanto possibile, gli elementi e i materiali danneggiati che siano rilevanti ai fini della documentazione. È inoltre importante conservare tutte le ricevute, fatture e documentazioni di spesa relative agli interventi di ripristino e messa in sicurezza. Questa documentazione sarà utile nell’ambito delle procedure che il Comune intende attivare per la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza". L’Amministrazione comunale "ringrazia ancora una volta tutte le squadre di emergenza, gli operai i volontari, quanti stanno lavorando senza sosta in queste ore per affrontare l’emergenza, garantire la sicurezza e contribuire al ripristino del territorio. Un ringraziamento particolare anche a tutte le amministrazioni dei Comuni del territorio per la vicinanza e forza che sta arrivando per tornare al più presto alla normalità".