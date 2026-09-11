"Tutti pazzi per la Piana", tre giorni di marcia ed eventi per il parco agroecologico

Il Parco Agricolo della Piana sarà il protagonista di una tre giorni ricca di appuntamenti organizzata dalle associazioni del territorio nei giorni 11-12-13 settembre 2026.

Tutti i circoli di Legambiente della Piana, l’Associazione Giardino dei Fenicotteri Piana di Lecore, Italia Nostra Firenze, VAS Vita Ambiente e Salute, il Presidio No Inceneritori/No aeroporto e molte altre realtà firmatarie, hanno promosso questa iniziativa a un anno dalla firma del Patto per la creazione del Parco Agricolo della Piana, un atto fondamentale condiviso da oltre 40 associazioni toscane per promuovere la tutela ambientale, la rigenerazione agroecologica e un modello d’uso del territorio completamente alternativo a quello attuale.

Una marcia pacifica, festosa, piena di speranza e di idee per il futuro del territorio più popoloso e inquinato della nostra regione. La piattaforma creata dalle associazioni promotrici della tre giorni non si limita solo a dei no ma si nutre di idee propositive. Il Parco Agroecologico della Piana assume infatti il significato di una cornice pianificatoria e istituzionale entro cui immaginare un nuovo modo di produrre, di coltivare, di muoversi, di entrare in relazione con le comunità degli abitanti di ogni età e provenienza.

La tre giorni “Tutti pazzi per la Piana” sarà ricchissima di appuntamenti. Si è aperta oggi, venerdì 11 settembre, con una conferenza stampa inaugurale al Circolo Arci “Rinascita” di Comeana (PO), inaugurata con i saluti istituzionali di Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano e con la partecipazione di Veronica Arena, Presidente dell'associazione "Giardino dei Fenicotteri"; Elena Canna, ufficio di presidenza di Legambiente Toscana; David Fanfani, prof. di Pianificazione territoriale e urbanistica UNIFI; Laura Manganaro, Presidente Italia Nostra- Sezione di Firenze e Sandro Targetti, presidio no inceneritori/no aeroporto.

Una delegazione, composta da rappresentanti di tutte le associazioni promotrici è partita stamattina dal Parco Fluviale di Lastra a Signa, passando poi per Comeana. Nel pomeriggio Castelnuovo (Prato) e arrivando alla Fattoria Raugei, sabato Campi Bisenzio (Villa Montalvo), per poi concludere l’anello domenica 13 settembre, dalla Querciola di Sesto per tornare alla Lastra (Tripetetolo). Lungo il percorso ci saranno una serie di appuntamenti dedicati alla piena valorizzazione del Parco Agricolo.

Venerdì 11 settembre avrà luogo il concerto dei Quarto Podere alle ore 21.00 alla Fattoria Raugei (via del Crocicchio d’Oro, Castelnuovo, Prato). Sabato 12 settembre si terrà il convegno "Un patto per il Parco Agricolo della Piana un anno dopo" alle ore 17.00 a Villa Montalvo (Via di Limite, 15, Campi Bisenzio), seguito dal concerto per orchestra di rane con il Mago Annoiato, che suonerà lo strumento musicale guiro con l’aiuto del pubblico. Domenica 13 settembre ci sarà la visita guidata "Uno scrigno di bellezza di biodiversità, l'Oasi della Querciola" alle ore 10.30. Infine la tre giorni si concluderà alla Casa del Popolo di Tripetetolo (Via Livornese, Lastra a Signa) con la conferenza "Un parco da coltivare, da vivere, da tutelare" e lo spettacolo teatrale dedicato a Dino Campana: "La follia del vivere" alle ore 21.00 di UnderweARTheatre.

Fonte: Legambiente Toscana