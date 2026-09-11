Tutto pronto a Cerreto Guidi per il 56esimo Palio dei Ragazzi

Il Palio dei Ragazzi nato nel 1970, è riservato agli Under 12 e arriva una settimana dopo il Palio del Cerro vinto dalla contrada di Porta Caracosta.

Il Palio della 56°edizione è stato dipinto da Virginia Calugi e sarà assegnato sabato 12 settembre alle ore 22,00, preceduto, alle ore 21,00, dal Corteo dei ragazzi.

I ragazzi gareggeranno in sei giochi, uno in più rispetto al Palio degli adulti (Lancio delle palle al cesto, Lancio dei cerchi, Corsa nel fustino, Corsa nella balla, Corsa sui troppoli, Tiro della fune).

L’ultima edizione è stata vinta da Porta al Palagio. Contenderanno il titolo ai biancorossi, le contrade di Caracosta, Santa Maria al Pozzolo e Porta Fiorentina.

Il Palio dei Ragazzi è il penultimo atto del Settembre Cerretese che unendo come poche altre manifestazioni sacro e profano, prevede per Domenica 13 Settembre alle ore 21,00, lo svolgimento della Processione partendo dal Santuario di Santa Liberata.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

Notizie correlate