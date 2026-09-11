Veicolo fermo in Fi-Pi-Li, 7km di coda tra Montopoli ed Empoli Ovest

Rallentamenti in direzione Firenze per veicolo fermo. La coda è aumentata nelle prime ore della mattina raggiungendo i 7km
Un veicolo fermo sulla Fi-Pi-Li sta causando forti rallentamenti in direzione Firenze, nel tratto compreso tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest.
Si tratta di un autoarticolato con rimorchio, rimasto fermo in corsia di destra poco dopo il distributore a San Miniato, tra le uscite di San Miniato ed Empoli Ovest.
Alle 8.12 veniva segnalata una coda di circa 5 chilometri tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest. La situazione è successivamente peggiorata: alle 9.03 la coda aveva raggiunto i 7 chilometri.
Il traffico risulta quindi fortemente rallentato nel tratto interessato, con possibili ripercussioni sulla viabilità in direzione del capoluogo toscano.
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