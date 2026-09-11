VitolinArte 2026: torna la giornata dedicata all'arte e al paesaggio

Domenica 27 settembre 2026 il Circolo ARCI Vitolini APS, in collaborazione con il Circolo Ricreativo Vitolini e il patrocinio del Comune di Vinci, ha in programma “VitolinArte”, una giornata dedicata all’arte e al paesaggio.

L’evento è parte delle GEP, le Giornate Europee del Patrimonio, ed ha come momento clou la seconda edizione dell’Estemporanea di pittura, il cui tema è: “Il paese com’è e come sarà. Visioni di cura e rinascita tra realtà e immaginazione”. Un argomento vasto, che vuole catturare l’attenzione degli artisti e delle artiste sugli scorci paesaggistici, sulle bellezze naturalistiche e architettoniche, ma anche sui loro aspetti critici, o su quelli dove si è intervenuti con operazioni di recupero, in linea con il tema delle GEP: “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

Gli artisti e le artiste, amatori o professionisti dai 14 anni in su, possono scaricare il Regolamento e lo schema di domanda di partecipazione al link: https://tinyurl.com/VitolinArte2026, o richiederli alla mail: vitolinarte@icircolodivitolini.it. La domanda dovrà pervenire entro il 26 settembre, allo stesso indirizzo mail.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, l’organizzazione si è adoperata per ampliare il numero dei premi ai primi classificati, portandoli a otto, in denaro o in buoni acquisto di materiale per la pittura. E nessuno tornerà a casa a mani vuote, perché – grazie alla generosità di produttori locali – sarà regalata a ognuno una bottiglia di buon vino.

Dalle ore 08:00 della mattina del 27 settembre, e fino alle 15:30, i pittori e le pittrici potranno realizzare le loro opere che, a partire dalle 16:00, saranno esposte nella sala del Circolo, per essere ammirate dal pubblico. Alle 17:30 si terrà la cerimonia di premiazione, alla presenza delle autorità.

Oltre all’Estemporanea, sono previsti nella mattinata un laboratorio gratuito per bambine e bambini e una passeggiata lungo la strada nel bosco che da Vitolini porta all’Abbazia di San Giusto al Pinone, dove l’associazione “Amici di San Giusto” illustrerà agli intervenuti la storia più antica del bellissimo monumento e i più recenti interventi realizzati per la sua salvaguardia. Prevista anche una sosta alla panchina gigante posta sulla strada di percorrenza, dove sarà garantita una vista panoramica mozzafiato. Chi non desidera percorrere la strada a piedi, può trovarsi direttamente sul posto.

Sarà inoltre organizzata una passeggiata urbana di più breve durata. Tutti i particolari delle varie attività saranno resi noti a breve. Le informazioni possono essere richieste alla mail sopra riportata.

La manifestazione è realizzata con il contributo di Falorni Tech-Glass Melting Technology, e con il sostegno di Aurora Color srl di Empoli e delle aziende agricole Lupi Barano, Bianchi Carlo e Le Colline di Vinci di Paolini Lisa, come supporto allo sviluppo della cultura promosso dagli enti organizzatori e senza finalità promozionali dirette.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa