A scuola di protezione civile con i campi Anpas. Dika: "Esperienza importante"

Dormire in tenda in un vero campo della Protezione Civile, simulare un Coc con le comunicazioni in caso di emergenza. Sono alcune delle esperienze che hanno potuto vivere durante l'estate 280 ragazzi dai 9 ai 16 anni negli 8 campi scuola su tutto il territorio regionale, da Empoli a Portoferraio, organizzati e finanziati con fondi propri da Anpas Toscana per il terzo anno consecutivo.

Il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika ha potuto visitare i campus in diverse occasioni, l'ultima all'Humanitas di Firenze nei giorni scorsi, dove ha parlato con i ragazzi a proposito delle competenze del sistema di protezione civile regionale.

"Ringrazio ANPAS con il presidente Dimitri Bettini, la referente dei campi Maria Letizia De Angelis e tutte le volontarie e i volontari che si sono messi a disposizione per far vivere un'esperienza straordinaria ai ragazzi - ha detto Dika - I campi scuola rappresentano un tassello fondamentale nella diffusione della cultura della protezione civile, perché permettono di trasmettere valori di solidarietà e sicurezza, un patrimonio prezioso per tutta la comunità".

Domani, domenica 13 settembre, a Firenze si svolgerà l'evento finale dei campus, "il raduno", con i ragazzi, i genitori e i volontari. Un modo per avvicinare le famiglie al mondo del volontariato

Fonte: Regione Toscana