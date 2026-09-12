Autovelox distrutto con una carica esplosiva a Cecina: indagini della polizia

È stato distrutto con una carica esplosiva l'unico autovelox presente nel territorio comunale di Cecina, in via Ginori, la strada che collega il centro al mare. Lo scoppio è avvenuto intorno alle 1.50, nella notte tra giovedì e venerdì.

Sul danneggiamento sono in corso le indagini scientifiche della polizia di Stato, che dovranno stabilire quale tipo di esplosivo sia stato utilizzato. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero forzato lo sportello dell'apparecchio, inserito la carica e poi innescato la miccia.

L'autovelox si trova lungo una strada caratterizzata dalla presenza di numerose abitazioni e da un intenso traffico. La sua installazione era stata sollecitata dagli stessi residenti per ragioni di sicurezza stradale.

L'apparecchio era costato al Comune circa 100mila euro ed era rimasto inattivo per circa due anni, anche in relazione al censimento degli autovelox disposto dal Ministero dei Trasporti. Era stato nuovamente attivato lo scorso 7 agosto.

Gli accertamenti dovranno chiarire anche il movente del gesto. Al momento, infatti, non risultano ancora sanzioni notificate ai trasgressori dopo la riattivazione dell'autovelox, circostanza che porta gli investigatori a escludere una ritorsione da parte di un automobilista multato

a sindaca di Cecina Lia Burgalassi ha definito l'episodio un danno per l'amministrazione, sottolineandone però soprattutto la gravità sotto il profilo della sicurezza: "È un danno importante, ma soprattutto è inquietante che si compiano gesti di questo tipo su apparecchi che garantiscono la sicurezza stradale e il rispetto della legalità".

La prima cittadina ha quindi rivolto un appello a chiunque possa avere informazioni: "Se qualcuno ha informazioni", in merito all'attentato, "non esiti a contattare le forze dell'ordine o il Comune". L'obiettivo, ha aggiunto, è individuare i responsabili: "Intendiamo far sì che queste persone vengano punite per questo gesto".