Allontanate da Pisa dopo il borseggio, tornano in centro: denunciate in quattro

I carabinieri sono intervenuti a Pisa nei pressi di piazza dei Miracoli e hanno identificato e denunciato quattro donne residenti a Roma. Erano già note alle forze dell'ordine per borseggio ed erano già stata allontanate da Pisa nei giorni precedenti.
Nonostante i provvedimenti, le quattro sono state sorprese di nuovo in centro violando il divieto di ritorno nel comune di Pisa. Il controllo antiborseggio si è concluso con quattro denunce.
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