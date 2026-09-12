Cadavere fuori dall'ospedale di Arezzo, indagini in corso

Sono in corso degli accertamenti da procura e carabinieri per la morte di un giovane a Arezzo, è stata disposta l'autopsia. Il cadavere è stato trovato sotto la vegetazione vicino al parcheggio dell'ospedale aretino. L'identità non è stata resa nota, pare possa trattarsi di un italiano della zona.

Potrebbe trattarsi di un caso di morte violenta: gli investigatori non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un decesso per cause violente o di un gesto estremo, autonomo. A dare l'allarme è stata una segnalazione, nella notte, ma quando i militari sono arrivati non era più possibile salvarlo.

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