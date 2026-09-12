Campionati Toscani Cadetti e Cadette al Corsini di Fucecchio

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Lo stadio 'Filippo Corsini' di Fucecchio (foto di archivio)

Lo Stadio Filippo Corsini di Fucecchio sarà il palcoscenico dei Campionati Toscani Cadetti e Cadette, appuntamento regionale organizzato da ASD Atletica Fucecchio e patrocinato dal Comune di Fucecchio, dove i protagonisti saranno i migliori giovani atleti toscani della categoria Under 16. La manifestazione si svilupperà nell’arco di due giornate – quelle di sabato 19 e domenica 20 settembre - con un ricco programma di gare su pista e nei concorsi: velocità, ostacoli, mezzofondo, siepi, salti e lanci assegneranno i titoli regionali maschili e femminili. Le iscrizioni per gli atleti dovranno essere effettuate online entro giovedì 17 settembre, con eventuali aggiornamenti del programma pubblicati il giorno successivo. I vincitori regionali accederanno così ai campionati nazionali di categoria ad Agropoli, in programma il 3-4 ottobre 2026. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti dell’atletica giovanile toscana e porterà a Fucecchio centinaia di atleti, tecnici e famiglie per un fine settimana all’insegna dello sport e dei valori della competizione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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