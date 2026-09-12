Chat sessuali con una minorenne dell'Empolese Valdelsa, condannato 68enne

Un tribunale di Rimini ha condannato a sette anni di carcere un uomo di 68 anni, originario di Catania, per una vicenda di adescamento online ai danni di una ragazza minorenne, all'epoca sedicenne e residente nell'Empolese Valdelsa (Firenze).

Stando a La Nazione nel 2019 l'uomo si sarebbe finto un giovane, usando una foto falsa per nascondere la propria vera età, e avrebbe stretto un rapporto online con la ragazza. Con il tempo, la richiesta di foto e video espliciti sarebbe diventata sempre più insistente. Quando la vittima ha provato a tirarsi indietro, secondo l'accusa l'uomo avrebbe reagito con insulti, pressioni e minacce, arrivando a minacciare di diffondere le immagini ricevute per costringerla a riprendere i contatti.

Le indagini hanno accertato che l'uomo aveva sul proprio smartphone materiale pedopornografico riguardante la stessa minorenne. Nel dicembre 2023 gli era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini.

Il tribunale ha riconosciuto l'uomo colpevole, riqualificando uno dei capi d'imputazione (ricondotto al reato di minaccia aggravata) e definendo il periodo dei fatti contestati tra il 2019 e il 5 ottobre 2020. Oltre alla pena detentiva, sono state disposte: interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per la durata della pena, e il divieto permanente di ricoprire incarichi legati a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, oltre che ruoli in scuole o strutture pubbliche/private frequentate da minori. L'uomo dovrà inoltre pagare le spese processuali.

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