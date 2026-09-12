Scoperta costruzione in legno (con piscina) senza permessi sul Monte Morello

A Podere Solatio, Sesto Fiorentino, è stato individuato e sequestrato un manufatto realizzato senza i necessari titoli abitativi, informano i carabinieri forestali.

L’intervento ha interessato un’area di particolare pregio naturalistico e paesaggistico sul Monte Morello. Il sopralluogo ha consentito ai militari di accertare la presenza di una realizzazione in legno di circa 16 metri quadrati, oltre a altre opere tra cui una rampa di scale in cemento e una recinzione.

Sono state inoltre rilevate installazioni accessorie, come una piccola piattaforma rialzata di accesso a una casetta in legno collocata su una pianta, oltre alla presenza di una piscina fuori terra.

A seguito delle verifiche, è emerso che per le opere in corso di realizzazione non era stato richiesto alcun titolo abilitativo e che i lavori erano stati eseguiti direttamente dal proprietario. La presenza di opere edilizie in un’area sottoposta a vincoli idrogeologici e paesaggistici ha determinato il sequestro penale preventivo del manufatto" si legge nella nota dei militari.

Per i manufatti presenti, non risultava essere stata presentata la Valutazione di incidenza prevista dalla normativa regionale (VINCA), "in considerazione del fatto che le particelle ricadono all'interno del sito di pregio, e lo studio di incidenza, di un piano o progetto, è finalizzato proprio a verificare se vi possano essere incidenze negative significative".

I militari "procedevano pertanto alla contestazione della violazione amministrativa relativa, per un importo pari a 3000 euro".

Notizie correlate