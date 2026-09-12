Dà in escandescenze a Santa Maria, appello del Circolo: "Più sicurezza e coesione sociale"

Cronaca Empoli
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(foto da facebook)

Nella serata di giovedì 10 settembre un uomo, già noto alle forze dell'ordine e in stato di alterazione, ha turbato la quiete del quartiere di Santa Maria a Empoli. Vicino al circolo Arci in via Livornese, ha preso di mira e danneggiato le fioriere in cemento prospicenti la struttura. Ha pure colpito dei cestini e iniziato a urlare.

L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di gestire la situazione nell'immediato, ma l'accaduto "lascia spazio a una riflessione più profonda che il Circolo intende condividere con tutta la cittadinanza e le istituzioni" si legge in una nota del Circolo Arci di Santa Maria.

Si tratta di un giovane che non è stato collaborativo all'arrivo delle forze dell'ordine, avrebbe reagito e sarebbe stato portato in caserma. Sarà denunciato.

Di seguito la nota completa del Circolo.

Fatti di questo genere non rappresentano soltanto un danno materiale e d'immagine per il Circolo, da sempre un presidio di socialità, inclusione e aggregazione per il territorio, ma incidono negativamente sulla percezione di sicurezza e rendono più difficoltosa la convivenza all'interno della comunità, generando disagio tra residenti e soci.

Da qui la forte richiesta che il consiglio e i frequentatori del Circolo rivolgono a tutti i soggetti coinvolti: occorrono maggiore attenzione, controlli mirati e una presenza costante sul territorio per scongiurare il ripetersi di simili episodi. Al contempo, si ribadisce l'importanza di un impegno collettivo e di una rete di solidarietà e supporto che sappia coniugare la tutela dell'ordine pubblico con la presa in carico delle situazioni di profondo disagio sociale.

La salvaguardia del decoro e della vivibilità del nostro quartiere passa attraverso la collaborazione attiva di istituzioni, forze dell'ordine e cittadini.

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