Partono le scuole a Empoli per quasi 10mila ragazzi e ragazze

Martedì 15 settembre segna l’avvio del nuovo anno scolastico a Empoli. Dalle scuole dell’infanzia alle primarie passando per le secondarie di primo e secondo grado (statali e paritarie), saranno quasi 10mila studentesse e studenti (9.823 per la precisione) a cominciare il nuovo percorso di studi.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l’assessora alla Scuola e all'Infanzia Maria Grazia Pasqualetti commentano: "Martedì suonerà la prima campanella: un momento speciale carico di emozione e nuovi propositi. Desideriamo rivolgere a nome dell'amministrazione l'augurio più sincero a tutti gli studenti, dalle piccole e dai piccoli della scuola dell'infanzia fino alle ragazze e ai ragazzi delle superiori. Un grazie di cuore ai dirigenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico per la passione con cui guidate i nostri giovani, e alle famiglie per la costante collaborazione. Come amministrazione confermiamo il nostro massimo impegno per garantire scuole sicure, inclusive e stimolanti. La scuola è il cuore del nostro futuro. Buon anno scolastico a tutte e a tutti!"

GLI ISCRITTI NEL DETTAGLIO – Sono 817 bambini e bambine che frequentano il triennio della scuola dell’infanzia nei due Istituti Complessivi e nelle scuole paritarie di Empoli. Sono 1.750 quelli iscritti alle scuole primarie pubbliche e paritarie. Nelle scuole secondarie di primo grado sono invece 1.292 (alla Vanghetti 624, alla Busoni 532, 136 alle paritarie. Il numero degli studenti delle scuole superiori è pari a 5.964 iscritti. Secondo i dati aggiornati degli uffici comunali, risultano 1.629 iscritti al 'Pontormo', 1.298 al 'Virgilio', 1.273 al 'Fermi-Da Vinci', 1.562 al 'Ferraris-Brunelleschi', 115 al 'Calasanzio' e 87 nelle classi della Santissima Annunziata.

I DIRIGENTI – I dirigenti delle scuole empolesi rimangono quasi tutti invariati rispetto allo scorso anno. Sono infatti: Marco Venturini dell’Istituto Comprensivo Empoli Est, Maria Anna Bergantino dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest, Manuel Salvaggio per l’istituto Superiore Fermi – Leonardo da Vinci, Grazia Mazzoni per l’Istituto Superiore Ferraris Brunelleschi, Filomena Palmesano per l’Istituto Superiore II Pontormo, Tamara Blasi per l’Istituto Superiore Virgilio, Fortunato Rao per il Ss.ma Annunziata e per il Calasanzio e suor Michela Brocchieri per la Scuola “Mucchi Rosano” - Bastia.

MENSA SCOLASTICA – Il servizio di mensa scolastica partirà da giovedì 17 settembre in coincidenza con la partenza dell’orario scolastico regolare come condiviso con gli Istituti Comprensivi nelle riunioni di programmazione tenutesi il 30 giugno scorso.

Qualche dato sul servizio di erogazione mensa: lo scorso anno sono stati forniti 102.982 pasti ai bambini delle scuole dell’infanzia, oltre 165.189 ai bambini delle scuole primarie e 3.948 ai ragazzi della scuola secondaria di I grado.

In totale la cifra, considerando anche altre voci, fa salire il numero di pasti serviti nelle scuole a quasi 335.043 in un anno scolastico.

TRASPORTO SCOLASTICO – Al 1° settembre sono 400 gli iscritti che utilizzeranno il servizio scuolabus: 80 dell’infanzia, 173 delle primarie e 147 delle scuole medie. Sono 1195 i km (tra andata e ritorno) percorsi al giorno.

ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN CLASSE – Il Comune di Empoli garantisce l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione in classe ai bambini con disabilità che frequentano dal nido alla scuola secondaria di II grado.

Le richieste per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione pervenute ad oggi dalle scuole per l’anno scolastico 2026-2027 sono state in totale 195: 9 per i nidi d’infanzia, 26 per le scuole dell’infanzia, 63 per le scuole primarie, 48 per le scuole secondarie di I grado e 49 per le scuole secondarie di II grado. Le ore complessivamente da erogare durante l’anno al momento saranno pari a 69.752.

SENZA ZAINO – Il progetto Senza Zaino è stato potenziato costantemente di anno in anno. Sono coinvolte sia scuole dell’infanzia, sia primarie, fino al livello della secondaria di primo grado. Sono 8 le scuole interessate per questo anno scolastico. I plessi interessati sono per l’istituto comprensivo Empoli Est: scuola dell’infanzia di Ponzano, Serravalle e Cortenuova, scuola primaria di Ponzano. Per l’istituto comprensivo Empoli Ovest: scuola dell’infanzia Piero della Francesca, scuola primaria Rovini-Cascine, Galilei-Avane e Michelangelo-Santa Maria.

Per quest'anno scolastico si aggiungono al programma Senza Zaino le scuole Piero della Francesca e Michelangelo-Santa Maria.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa