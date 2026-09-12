Fermo in carcere per il 37enne che ha investito e ucciso una donna a Viareggio

È stato eseguito dai carabinieri un fermo per indiziato di delitto per il reato di omicidio stradale e fuga a carico di un uomo di 37 anni di origini moldave. È ritenuto responsabile della morte di Linda Martinucci, 46 anni, travolta in bici e uccisa a Viareggio due notti fa da un furgone poi fuggito.

Il 37enne è agli arresti nel carcere di Pistoia. Domiciliato a Viareggio, è risultato alla guida del furgone dopo ore di interrogatorio. Un 33enne, anche lui moldavo, era con lui sul furgone ed è stato denunciato per omissione di soccorso. Linda Martinucci, residente a Viareggio, è rimasta uccisa nel giorno del compleanno della figlia.