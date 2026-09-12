I teatri della Valdelsa si ritrovano al Politeama per presentare la nuova stagione

Mercoledì 23 settembre alle ore 17.30 sarà svelato il programma della stagione teatrale congiunta della Valdelsa per il 2026-2027.

L’appuntamento è al Politeama con i rappresentanti dei Comuni di Colle di Val d’Elsa e Certaldo, e dei rispettivi teatri, con il Comune di Poggibonsi a fare da padrone di casa.

Come ormai avviene da diversi anni, seguendo una formula di successo che ha ottenuto anche riconoscimenti importanti, il cartellone dei tre teatri principali della Valdelsa, ovvero Il Politeama di Poggibonsi, il Popolo di Colle e il Boccaccio di Certaldo, rispetta un calendario condiviso per evitare sovrapposizioni e offrire, al contempo, una scelta di spettacoli più vasta oltre che varia.

La nuova stagione presenta ben trentatré serate, suddivise tra spettacoli di prosa in abbonamento, fuori abbonamento e concerti di musica classica.

Per la prosa gli appuntamenti sono sette per il Politeama di Poggibonsi, dieci per il Teatro del Popolo colligiano, cinque per il Boccaccio di Certaldo. Alle ventidue date se ne aggiungono altre sette, fuori abbonamento: tre a Poggibonsi e altrettante a Colle, una a Certaldo, più i quattro concerti dell’Orchestra Regionale della Toscana al Politeama.

L’ingresso alla presentazione è libero e, al termine, seguirà un piccolo aperitivo con buffet. La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi, con Fondazione Elsa - Culture Comuni, Azienda Speciale Multiservizi e Società GrandeSchermo.