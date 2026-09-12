Il presidente Giani designa Dario Rosini alla guida della Asl Toscana Sud Est

Il presidente Eugenio Giani ha designato Dario Rosini quale nuovo direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, l’azienda sanitaria che ricomprende i territori provinciali di Arezzo, Siena e Grosseto.

La nomina seguirà ora l’iter istituzionale previsto, con il passaggio in Conferenza aziendale dei sindaci e la Comunicazione al consiglio regionale.

Rosini, professionista dalla comprovata esperienza amministrativa nel settore sanitario regionale, ha maturato una parte significativa della propria carriera proprio all'interno dell’Asl Sud Est, dove ha ricoperto l'incarico di direttore delle risorse umane. Successivamente ha proseguito il suo percorso professionale assumendo il ruolo di direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi a Firenze.

“Dario Rosini è una persona di grande competenza professionale – ha detto il presidente Giani –. Si è formato ed è cresciuto professionalmente proprio all’interno dell’Asl Sud Est, arrivando a svolgere funzioni di massima direzione. Con questo nuovo incarico viene promosso al rango di direttore generale. Sono certo che la sua profonda conoscenza della macchina amministrativa e del territorio rappresenterà un valore aggiunto per la sanità delle province di Arezzo, Siena e Grosseto”