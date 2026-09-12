Incidente sulla strada della Futa a Barberino: un morto, chiusa la Statale 65

Cronaca Firenze
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Il sinistro ha coinvolto una moto. La strada è temporaneamente chiusa in direzione Firenze per consentire i soccorsi e i rilievi

Un incidente mortale si è verificato sulla Strada statale 65 della Futa, nel territorio comunale di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Nel sinistro, avvenuto al chilometro 35,500, è rimasta coinvolta una moto e una persona è deceduta.

Secondo quanto riferito da Anas, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Le cause sono comunque ancora in corso di accertamento. La vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava finendo poi in una scarpata.

La Statale 65 è stata provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Firenze, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e gli operatori Anas, impegnati anche nella gestione della viabilità.

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