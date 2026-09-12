Le concerie toscane a Milano, parte Lineapelle

Il distretto conciario toscano si prepara all’ appuntamento di Lineapelle, in programma dal 15 al 17 settembre a Fieramilano Rho, evento tra i più attesi dalla filiera pelle e moda. Su un totale di 475 aziende conciarie in fiera, quelle italiane saranno 254, di cui 136 del distretto toscano. “L’edizione di settembre – dice il presidente Assoconciatori Riccardo Bandini- rappresenterà ancora una volta un osservatorio privilegiato sull’andamento dei mercati internazionali, sulle nuove tendenze e sulle richieste dei grandi marchi. La fiera arriva in una fase ancora delicata per il comparto. Il sistema moda continua a confrontarsi con una congiuntura debole e con una domanda che non ha ancora recuperato pienamente”.

Per il settore conciario Lineapelle assume un significato che va oltre la semplice presentazione delle nuove collezioni e si conferma un banco di prova importante per comprendere le prospettive dei prossimi mesi e misurare il livello di fiducia dei mercati. Qualità del prodotto, capacità manifatturiera, servizio al cliente, innovazione e sostenibilità: questi i punti forti con cui le aziende toscane si presenteranno in fiera

“Arriviamo a Lineapelle consapevoli dell’attuale fase congiunturale- aggiunge Bandini- ma anche con grande determinazione. Oltre al dato numerico sulla presenza significativa delle nostre concerie, siamo consapevoli degli sforzi che le singole aziende fanno per offrire i massimi parametri di lavorazione, dalla sostenibilità alla tracciabilità, dalla ricerca sui materiali all’ innovazione, temi sempre più centrali per l’industria della moda, che in questi ambiti sa di poter trovare nel distretto toscano la massima esperienza”.

Per le concerie toscane, Lineapelle può diventare un indicatore importante in una delle fasi più significative della stagione, prima dell’ultimo trimestre 2026.

“L’ auspicio - conclude Bandini – è che da questa edizione arrivino segnali incoraggianti di ripartenza. Le aziende toscane sono pronte e arrivano a Milano con un ‘offerta come sempre ai massimi livelli, in termini di prodotti, ricerca e competenze, e ci auguriamo che questo loro sforzo possa essere premiato al meglio dall’appuntamento della fiera”.

Fonte: Associazione Conciatori - Ufficio stampa

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