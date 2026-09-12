Libreria NessunDove inaugura “Il Simposio – Saggi dell’Altrove”, un nuovo gruppo di lettura dedicato alla saggistica

Dopo le esperienze già avviate con i gruppi di lettura della libreria, NessunDove propone un nuovo ciclo di incontri pensato per approfondire temi legati alla società contemporanea attraverso libri di saggistica.

“Il Simposio – Saggi dell’Altrove” nasce come uno spazio di confronto aperto su temi come società, cultura, politica, scienza, lavoro, ambiente, corpi e trasformazioni del presente, con l’obiettivo di stimolare il dialogo e mettere in discussione punti di vista e certezze consolidate.

Per ogni incontro verrà individuata una tematica specifica e proposta ai partecipanti una rosa di saggi tra cui scegliere. Il titolo più votato diventerà il libro del mese e sarà poi discusso collettivamente durante l’incontro successivo.

Un’occasione per leggere, confrontarsi e approfondire argomenti di attualità in un contesto informale e aperto a tutti, mantenendo quello spirito di confronto libero e curioso che caratterizza le attività della libreria.

Il prossimo incontro de “Il Simposio” è in programma martedì 22 settembre alle ore 21.15 presso la Libreria NessunDove.

Il libro scelto per l’incontro sarà “La tua solitudine è il nostro business” di Serena Mazzini.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti e tutte.

Fonte: Ufficio Stampa