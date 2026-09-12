Malore durante un'escursione a San Godenzo, soccorso con Pegaso

Due interventi di soccorso nel pomeriggio di oggi da parte dei Vigili del fuoco nel territorio fiorentino. A Pontassieve soccorso un uomo dopo il ribaltamento di un mezzo agricolo
Due interventi di soccorso nel pomeriggio di oggi da parte dei Vigili del fuoco nel territorio fiorentino.
Alle 16, la squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo è intervenuta nel comune di San Godenzo per soccorrere un ragazzo cardiopatico colto da malore durante un'escursione insieme a un gruppo di amici. L'escursione si stava svolgendo in una zona impervia, priva di copertura telefonica.
A dare l'allarme è stato uno degli amici, che si è allontanato dal gruppo per raggiungere una zona coperta dal segnale e chiedere aiuto. È stato quindi attivato l'elicottero sanitario regionale Pegaso, che ha raggiunto il ragazzo e ne ha consentito la stabilizzazione.
Successivamente il giovane è stato trasportato dai vigili del fuoco in una zona idonea al recupero con il verricello dell'elicottero, per il successivo trasferimento in ospedale.
Un secondo intervento si è verificato alle 17 a Pontassieve, in via San Martino a Quona, dove la squadra del distaccamento locale è intervenuta per una persona rimasta coinvolta nel ribaltamento di un mezzo agricolo.
I vigili del fuoco hanno liberato l'uomo, rimasto bloccato a seguito dell'incidente, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario.
<< Indietro