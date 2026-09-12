Massa e Cozzile, Giani e Dika inaugurano la scuola primaria 'Amicizia'

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Una scuola più sicura e pronta ad accogliere bambine e bambini. Sono state inaugurate questa mattina le opere di adeguamento sismico della scuola primaria “Amicizia” di Margine Coperta, nel Comune di Massa e Cozzile (Pt).

Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente Eugenio Giani, il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika, la sindaca Marzia Niccoli e la dirigente scolastica Rachele Pirozzi, insieme agli alunni, alle famiglie, agli insegnanti e alla comunità scolastica.

“Investire sulla sicurezza delle scuole significa investire sul futuro della Toscana – dichiara il presidente Giani –. Restituire oggi alle bambine, ai bambini, alle loro famiglie e agli insegnanti una scuola più sicura è un risultato concreto e importante. Gli edifici scolastici sono il cuore delle nostre comunità: è qui che si cresce, si impara a stare insieme e si costruisce il futuro. La Regione continuerà a considerare la sicurezza e la qualità delle scuole una priorità”.

“Una scuola sicura è una scuola nella quale un bambino può permettersi di non pensare alla propria sicurezza: a quella dobbiamo pensare noi istituzioni – afferma il sottosegretario Dika –. Questa scuola si chiama ‘Amicizia’, ed è un nome che racconta bene ciò che una scuola deve essere: un luogo dove crescere, incontrarsi, sbagliare, imparare e costruire legami. Oggi rendiamo più forti questi muri perché qui dentro possano crescere più forti e liberi i nostri bambini. È questo il senso più profondo dell’investimento pubblico sulla scuola”

Fonte: Regione Toscana

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