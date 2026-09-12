Occupano annesso agricolo e lo danneggiano, denunciati

Cronaca Cecina
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I carabinieri di Cecina hanno denunciato due ventenni di origini nordafricane, entrambi già noti. I militari sono intervenuti su richiesta del proprietario di un annesso agricolo a Paduetto (Cecina). I due avrebbero dimorato nell'annesso, danneggiando in più parti gli impianti.

All’esito di ulteriori approfondimenti, è emerso che i due erano in possesso di 4 smartphone e di circa 700 euro in contanti, sulla cui provenienza non hanno saputo fornire alcuna giustificazione anche se gli oggetti erano ritenuti provento di furti ai danni di esercizi commerciali di Cecina.

All’esito dei relativi riscontri, i due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per danneggiamento, invasione di edifici e ricettazione.

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