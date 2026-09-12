Via il muro, ora accanto all'ex ospedale di Empoli c'è una piazzetta

Un'area urbana di Empoli rinnovata, liberata da muri e cancellate, finalmente vivibile, circondata dal verde. La 'piazzetta' al termine di via Cosimo Ridolfi, all'incrocio con via Cavour e via Giovanni da Empoli, tra l'ala ovest del complesso ottocentesco dell'Antico Ospedale San Giuseppe, è finalmente aperta alla cittadinanza.

Un rinnovamento che prosegue assieme al grande progetto dell'Antico Ospedale San Giuseppe di via Paladini. Tanti piccoli pezzi che si assemblano nella cornice di un'area del centro che da troppi anni necessitava manutenzione. E adesso si apre alla città, assieme al Torrino dei Righi dove trova spazio Palazzo Leggenda, l'ex Convitto con uffici comunali e delle sale dedicate a mostre artistiche, ma soprattutto con una buona parte dell'Antico Ospedale che ospita il progetto DesTEENazione.

I DETTAGLI - La nuova piazzetta è stata creata grazie all'abbattimento del muro con cancellata che separava la strada, usata in passato come area attinente all'ospedale, adesso è completamente libera per i pedoni mediante la realizzazione di nuove pavimentazioni in pietra, nuove aree a verde, sedute pubbliche e un nuovo accesso al Complesso. Mantiene la pavimentazione che si può rintracciare nel resto del centro storico per uniformità, ha delle zone a verde con nuove aiuole, cespugli e alberi messi a dimora, mentre è stato mantenuto intatto il grande albero all'angolo a garantire ristoro e refrigerio. Inoltre ci sono tre nuovi punti luce.

Ripristinato anche il fontanino dell'acqua che si trovava più a ridosso di via Ridolfi. Sono presenti scalinate e scivoli per accedere all'ingresso laterale dell'Antico Ospedale: tutta la piazza è completamente accessibile e priva di barriere architettoniche.

I lavori di quest'area, per circa 83mila euro oltre IVA, sono ricompresi nell'ambito del recupero di una porzione del complesso di San Giuseppe nel comune di Empoli, da adibire a spazi per attività collettive.

L’intervento, inquadrato nel più ampio contesto strategico finalizzato a migliorare l’assetto fisico e la vivibilità urbana della città, in continuità con la zona pedonale centrale.

LE DICHIARAZIONI - "La rigenerazione urbana del complesso dell'ex ospedale di Empoli è veramente un procedimento a cui l'amministrazione comunale tiene molto - afferma il sindaco Alessio Mantellassi -. I cantieri vanno avanti e mese dopo mese nuovi luoghi vengono aperti alla cittadinanza. Con questo spazio molto carino riqualifichiamo un'area che da tempo aveva bisogno di cure. Auspico che sia vissuta e ben tenuta dalle cittadine e dei cittadini, perché è uno spazio grazioso e curato".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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