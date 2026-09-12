Si finge un carabiniere per truffare un'anziana, arrestato

Un uomo di trenta anni è stato arrestato per truffa del falso carabiniere a Scandicci. Il truffatore ha chiamato per telefono una anziana in città qualificandosi come maggiore dei carabinieri: ha riferito di aver trovato la carta d'identità del marito della donna in un luogo dove era stata commessa la rapina, perciò avrebbe dovuto inviare un delegato a casa della donna per un fantomatico controllo dei beni di valore.

A far saltare il piano è stato l'intuito del figlio dell'anziana. Insospettito dalla richiesta, l'uomo è sceso subito in strada dove ha incrociato una pattuglia dei carabinieri. Informati dell'accaduto, i militari si sono appostati in posizione defilata nei pressi dell'abitazione, attendendo la mossa del truffatore.

Poco dopo si è presentato sul posto il falso carabiniere, il quale ha prelevato una busta contenente denaro e preziosi appositamente preparata dalla signora. Non appena il trentenne ha preso in consegna il bottino, i veri carabinieri sono usciti dallo scoperto e lo hanno bloccato e tratto in arresto per truffa aggravata. Per lui è stato convalidato l’arresto e imposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.