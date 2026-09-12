Si infortuna al ginocchio durante un percorso sospeso sul torrente Lima: soccorsa dai vigili del fuoco

Una donna si è infortunata a un ginocchio mentre partecipava a un percorso ludico su corda sospesa sopra il torrente Lima. L'intervento dei Vigili del fuoco è scattato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.57, sulla SS121.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Lucca, con un'autopompa serbatoio e un'autoscala, insieme ai colleghi del distaccamento di San Marcello Pistoiese.

La donna, rimasta bloccata su una piattaforma dopo l'infortunio, è stata raggiunta dai soccorritori. Con l'ausilio dell'autoscala e attraverso tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), i Vigili del fuoco hanno effettuato il recupero, con il supporto del personale del parco avventura.

Una volta riportata a terra, la donna è stata affidata al personale sanitario per le cure necessarie.