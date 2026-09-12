Spaccia tra Toscana e Lombardia, arrestato nel Cuoio

Un 44enne è stato arrestato a Castelfranco di Sotto la mattina di venerdì 11 settembre. Il provvedimento nasce da una condanna definitiva per reati riguardanti la droga e commessi tra il 2021 e il 2022 nei comuni di Livorno e di Gaggiolo, in provincia di Varese.
L'uomo, di origini straniere, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto
Castelfranco di Sotto
Cronaca
8 Settembre 2026
È previsto per oggi, martedì 8 settembre, a partire dalle ore 18, un intervento di disinfestazione nella zona di Orentano, dopo la segnalazione di un caso di Dengue da parte [...]
Castelfranco di Sotto
Cronaca
20 Agosto 2026
Un malore improvviso, poi l'infarto fatale. Sarebbe questa la causa della morte di Jonata Menichetti, 45 anni, originario di Santa Croce sull'Arno e dipendente dell'Industria Pellami Valdarno di Ponte a [...]
Toscana
Cronaca
20 Agosto 2026
Un simpatico giocattolo a forma di carota, che nasconde un rischio serio per la salute. È notizia di queste ultime ore che il Ministero della Salute, nell'ambito del sistema europeo [...]
<< Indietro