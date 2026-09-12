Spaccia tra Toscana e Lombardia, arrestato nel Cuoio

Un 44enne è stato arrestato a Castelfranco di Sotto la mattina di venerdì 11 settembre. Il provvedimento nasce da una condanna definitiva per reati riguardanti la droga e commessi tra il 2021 e il 2022 nei comuni di Livorno e di Gaggiolo, in provincia di Varese.

L'uomo, di origini straniere, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

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