Esce fuori strada con la moto, interviene Pegaso a Montaione

Un uomo di una quarantina d'anni è rimasto ferito in modo serio in un incidente stradale sulla via Samminiatese a Montaione nella mattinata di oggi, sabato 12 settembre, poco prima delle 11.

L'uomo era alla guida della sua moto quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe l'unico veicolo coinvolto.

Sul posto sono intervenute l'automedica di Catselfiorentino e l'ambulanza della Misericordia di Montaione, ma le condizioni erano critiche ed è stato chiamato anche Pegaso. L'elisoccorso ha portato il ferito in codice rosso al Cto di Careggi.

Presente anche la polizia municipale che è al lavoro sulla dinamica e ha regolato il traffico nei momenti successivi all'incidente.

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