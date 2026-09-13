Ambulatorio di Prossimità, a Sant'Andrea e Fontanella ritornano i servizi sanitari e socio-sanitari

Taglio del nastro ufficiale per l'Ambulatorio di Prossimità per Fontanella e Sant'Andrea, ieri pomeriggio, nei locali di via Senese Romana 549. Prende il via un esempio di collaborazione tra pubblico, privato e cooperative sociali a sostegno della cittadinanza per offrire servizi sanitari e sociosanitari: un medico di medicina generale e un operatore socio-sanitario, per due giorni iniziali di apertura alla settimana.

IL SERVIZIO - Il primo giorno di apertura dell'ambulatorio con il medico di medicina generale Francesco Venditto sarà lunedì 14 settembre dalle 15.30. Dal 25 settembre, il giorno ufficiale di apertura diventerà il venerdì, con orario 10-12.

Dal 22 settembre 2026 tutti i martedì, dalle 9 alle 12, sarà disponibile il servizio di Oss di prossimità fornito da SintesiMinerva dedicato ad attività di prossimità e, in caso di fragilità, attiverà il ritiro e la consegna di farmaci a domicilio. Su appuntamento invece la disponibilità di un medico in pensione per consulenze da parte di chi non ha tessera sanitaria o ha bisogno di un consulto.

È in programma da ottobre , proprio per il grande afflusso di pazienti in arrivo per il medico di medicina generale, un orario di visite spalmato su due giorni a settimana, arrivando a tre totali di apertura considerando il servizio Oss.

Il progetto è finanziato da Farmacie Comunali Empoli, che ha garantito un contributo a copertura per i costi a fine anno con l'impegno a sostenere il progetto nel 2027 e negli anni a seguire, a beneficio della comunità.

Presente all'inaugurazione anche Alessandra Dani della Farmacia di Granaiolo, in supporto al progetto.

LE DICHIARAZIONI - Il sindaco Alessio Mantellassi ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di questo percorso che è stato portato a termine in davvero poco tempo ma che ha un grande significato per la comunità di Fontanella e Sant'Andrea. Da un'idea del Circolo di Sant'Andrea si è passati alla sua realizzazione in poco tempo grazie al sostegno economico di Farmacie Comunali e alle professionalità impiegate da Sintesi Minerva. Ringrazio anche il dottor Francesco Venditto che ha raccolto la sfida di accettare il servizio qui e che so avere avuto già molte richieste. Segno che le frazioni e i quartieri di Empoli sono realtà vive e che per rimanere tali devono essere sostenute con i servizi primari".

Il vice sindaco Nedo Mennuti afferma: "Il Comune di Empoli ha fatto da collante tra i vari soggetti ma devo dire che l'obiettivo è stato raggiunto in tempo e con buoni risultati. Questa sperimentazione con Terzo Settore e privati apre la strada a proposte simili che mantengono vivi la sanità e i servizi socioassistenziali nei luoghi più distanti dalle strutture ospedaliere e dalle case di comunità".

Il presidente di Farmacie Comunali, Luca Bartolesi, commenta: "Abbiamo fin da subito condiviso il progetto per la realizzazione del nuovo Ambulatorio di Prossimità a Fontanella poiché questa iniziativa si inserisce perfettamente nella mission che guida da sempre le Farmacie Comunali: concorrere al benessere delle persone anche attraverso un accesso capillare e tempestivo ai servizi sanitari di base. E’ per questo motivo che la nostra Società sosterrà l’impegno economico necessario alla sua attuazione con un contributo di 10.000 euro che sarà rinnovato annualmente. Siamo convinti che questo progetto rappresenti un passo decisivo per rafforzare la rete di assistenza locale, sostenere le fasce più vulnerabili e migliorare la qualità della vita di tutti i nostri concittadini".

Il presidente del Circolo Sant'Andrea, Rossano Ramazzotti, ha specificato: "La nostra realtà associativa è un presidio di comunità vivo e attivo, ma da solo non può bastare per tante questioni. Siamo contenti e soddisfatti di aver trovato degli attori competenti che hanno abbracciato questa proposta per il bene della nostra comunità".

Stella Latini, direttrice generale di SintesiMinerva Cooperativa Sociale, conclude: "L’apertura dell’ambulatorio di Fontanella rappresenta un passo concreto verso un modello di cura sempre più vicino alle persone e ai loro bisogni. Come Cooperazione SintesiMinerva crediamo molto nei servizi di prossimità e nel valore della collaborazione tra istituzioni, professionisti, realtà del territorio e cittadini. Il nostro impegno sarà quello di affiancare al medico una figura OSS, contribuendo a fare di questo spazio non soltanto un luogo di cura, ma un vero presidio di comunità, dove trovare professionalità, ascolto e attenzione".

Valentina Papale, presidente Arci Empolese Valdelsa, ha ringraziato con una lettera i presenti all'inaugurazione: "Quella di oggi non è semplicemente l’inaugurazione di un nuovo servizio. È il risultato di una comunità che ha saputo riconoscere un bisogno, mettere insieme competenze, disponibilità e risorse e trasformare un’idea in una risposta concreta per il territorio. Ed è proprio questo, credo, uno degli aspetti più importanti di questa esperienza: la capacità di costruire alleanze tra associazionismo, cooperazione sociale, professionisti, realtà del territorio e soggetti pubblici, ciascuno con il proprio ruolo e le proprie responsabilità, intorno a un obiettivo comune. Come Presidente di Arci Empolese Valdelsa voglio aggiungere una cosa importante: continueremo a sostenere i nostri Circoli quando scelgono di assumersi responsabilità come questa. Sappiamo quanto impegno quotidiano richieda oggi tenere vivo un Circolo e sappiamo quanto sia ancora più impegnativo decidere di andare oltre la gestione ordinaria".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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