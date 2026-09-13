Campi in piazza per don Milani: l'Arena del Palagio si riempie di musica e cinema

Si è concluso con uno straordinario successo di pubblico l'evento speciale dedicato alla figura e all’eredità di Don Lorenzo Milani, svoltosi ieri sera, sabato 12 settembre 2026, nella suggestiva cornice dell’Arena Estiva al Palagio di Campi Bisenzio.

L’iniziativa, a ingresso libero, è stata curata dal Circolo MCL don Renzo Paoli e si è inserita nell’ambito dei festeggiamenti per il 480° anniversario della fondazione della Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio.

La serata è stata presentata e guidata dal provveditore Cristiano Biancalani, il quale ha introdotto l'evento e ha dato vita a un profondo dialogo sui temi della pace e della solidarietà con don Andrea Bigalli.

Nel suo atteso intervento, don Bigalli ha offerto una chiave di lettura sull'attualità dell'esperienza milaniana, esortando calorosamente il folto pubblico presente ad avere fiducia nei giovani per un futuro migliore, con un forte riferimento al lavoro di Giovanna M. Carli: un Don Milani che guarda, appunto, al domani.

Tra la numerosa platea si è notata la prestigiosa presenza di alcuni storici allievi del Priore e di Ivana e Palmiro Sassetti, volontari della Fondazione Don Lorenzo Milani, che hanno testimoniato il legame indissolubile con Barbiana.

Il cuore artistico della serata ha visto fluttuare parole, note e immagini. Prima con il reading musicale “Don Milani Domani. Tutto è possibile” di e con Giovanna M. Carli, impreziosito dal commento sonoro dal vivo del giovane compositore e sassofonista Giovanni Tancredi Tafani.

Successivamente, l'emozione è passata sullo schermo con la proiezione dell'omonimo docufilm prodotto e diretto dalla stessa Carli, sempre con le musiche originali di Tafani; un viaggio cinematografico incentrato sulla scuola come emancipazione e sulla responsabilità civile.

L'evento ha confermato quanto il messaggio del Priore sia ancora vivo e capace di parlare alle nuove generazioni, unendo felicemente memoria storica, musica e cinema.Prossimi appuntamenti:

Il viaggio culturale non finisce qui. Per consultare le prossime tappe del tour musicale, è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale dell'autrice Giovanna M. Carli.