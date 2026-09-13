La contrada di Porta Fiorentina vince il Palio dei Ragazzi

La contrada di Porta Fiorentina ha vinto la 56°edizione del Palio dei Ragazzi, aggiudicandosi il drappo dipinto da Virginia Calugi.

Si è trattato di un palio molto incerto deciso soltanto dopo uno spareggio. Al termine dei 6 giochi previsti (tiro della fune, corsa sui troppoli, lancio degli anelli, corsa nei sacchi, corsa nel fustino e lancio delle palle al cesto), le contrade di Porta Fiorentina e di Porta al Palagio, vincitrice della scorsa edizione, hanno collezionato 17 punti, contro i 14 di Porta Caracosta e i 10 punti di Santa Maria al Pozzolo.

Come da regolamento, il Palio è stato assegnato grazie a uno spareggio con un gioco sorteggiato (la corsa dei troppoli).

Porta Fiorentina che in questo gioco aveva già vinto in precedenza, ha battuto i biancorossi per la gioia dei contradaioli che hanno alzato al cielo il drappo dopo una serata incerta e lunghissima.

Per la cronaca, Porta Fiorentina ha vinto, oltre allo spareggio, 2 giochi (la corsa nei sacchi e la corsa sui troppoli), mentre a Porta al Palagio non è bastato vincerne 3 (il tiro della fune, la corsa nel fustino e il lancio delle palle al cesto). Porta Caracosta ha vinto 1 gioco (il lancio degli anelli).

Il Palio dei Ragazzi, seguito come sempre da un pubblico caloroso, ha chiuso, a Cerreto Guidi, due settimane molto intense caratterizzate da numerosi e apprezzati eventi, la cui riuscita è la conseguenza del lavoro congiunto svolto dall’Amministrazione comunale, dalla Pro Loco, dalle contrade e da tutte le associazioni coinvolte

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa