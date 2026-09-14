A 72 anni sorpreso con la cocaina, arrestato nel Pisano

Un uomo di 72 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Cenaia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nella serata dell'11 settembre, nel territorio di Crespina Lorenzana.

I militari erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio in via Lavoria, quando hanno intimato l'alt a un'autovettura condotta dal 72enne. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il comportamento visibilmente nervoso dell'uomo ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di procedere con una perquisizione del veicolo.

Durante il controllo dell'abitacolo sono state trovate, nascoste sotto il sedile del conducente, quattro dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3,88 grammi.

La perquisizione è stata successivamente estesa all'abitazione dell'uomo, dove i Carabinieri hanno rinvenuto altri 5,19 grammi della stessa sostanza, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.

La droga e tutto il materiale trovato sono stati posti sotto sequestro.

L'arresto è stato eseguito in flagranza di reato. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, l'arresto è stato convalidato senza l'applicazione di alcuna misura cautelare nei confronti del 72enne.