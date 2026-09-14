A Castelfiorentino torna Castelnuovo Fest: presentazione in Regione il 16 settembre

Appuntamento con “Castelnuovo Fest - La Via Francigena in Valdelsa", in programma l’ultimo fine settimana di settembre, da venerdì 25 a domenica 27.

La manifestazione sarà presentata mercoledì 16 settembre alle 13, al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, dove, insieme a Stefania Saccardi, presidente dell’Assemblea toscana, interverranno Brenda Barnini, consigliera regionale; Francesca Giannì, sindaca di Castelfiorentino; Franco Spina, assessore alla Cultura e Turismo di Castelfiorentino; rappresentanti delle associazioni e sponsor che hanno collaborato alla organizzazione.

L’evento, che da sempre coinvolge il turismo legato alle escursioni lungo l’antico tracciato, si rivolge ad un pubblico ampio, grazie anche agli spettacoli teatrali e musicali nel piccolo borgo collinare di Castelnuovo d’Elsa (frazione di Castelfiorentino, Firenze). Non solo, quest’anno il programma sarà arricchito da alcune iniziative, che si svolgeranno nella Pieve dei Santi Pietro e Paolo di Coiano, recentemente restaurata, segnalata da Sigerico nel suo diario come una delle "soste" lungo la via Francigena.

Il programma degli eventi

Si parte dal Reading di Poesie alla Cappella della Madonna della Tosse, dall'Apericena al Castello di Coiano e dal primo Concerto di musica sacra nella riaperta Pieve di Coiano, per proseguire con 12 trekking alla scoperta della Via Francigena e del borgo di Castelnuovo d'Elsa, la Notte Teatrale, il Pomeriggio Teatrale, il Teatro-trekking, un reading di poesia e un paleo-spettacolo. Non mancheranno la tradizionale Mensa del Pellegrino, le Letture itineranti per l'infanzia, i Giochi medievali, il nuovo Mercato, gli Antichi Mestieri, la Falconeria, la suggestiva Minutera di Antonio, il set fotografico e le due mostre fotografiche, insieme ai nuovi allestimenti che vestiranno a festa il borgo e ne racconteranno l'identità e la bellezza. Un programma interamente gratuito, nato anche grazie al coinvolgimento della comunità e delle realtà economiche del territorio.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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