Al Teatro Nuovo di Pisa la performance di Marta Cuscunà e Fabio Babich

“La libertà era nei monti, per la prima volta riuscivamo a sentirla e picchiava nella testa” questa frase di Nello Quartieri, nome di battaglia “Italiano”, racchiude lo spirito della performance 'The beat of Freedom. La Resistenza a fumetti', che l'attrice Marta Cuscunà, già candidata al premio Ubu, ed il fumettista Fabio Babich porteranno in scena domenica 20 settembre alle 21 al Teatro Nuovo. Dopo la spettacolo di Caterina Guzzanti e Federico Vigorito che ha visto il sold out con oltre 400 persone al PalaTodisco e realizzato grazie al contributo del Comune di San Giuliano Terme, la seconda edizione della rassegna di arte e narrazione diffusa Animali Narranti si prepara al gran finale.

Marta Cuscunà darà voce a dieci brani tratti dal libro "Io sono l'ultimo. Lettere di Partigiani italiani", evocando i valori fondamentali della Resistenza, dell'Amore e dell'Uguaglianza. Tra le testimonianze risuonano con forza le parole di Annita Malavasi, la partigiana "Laila": "Fu tra i partigiani che per la prima volta uomini e donne ebbero pari dignità, e l'uguaglianza sancita dalla Costituzione a guerra finita non fu un regalo ma una conquista ed un riconoscimento".

Ad affiancare la lettura, il fumettista Fabio Babich, tra i disegnatori di Dragonero per Sergio Bonelli Editore, realizza in tempo reale davanti al pubblico le tavole illustrative, dando forma ai paesaggi e alle atmosfere evocati dai racconti. Le voci dei partigiani si intrecciano alle immagini con un accompagnamento musicale inaspettatamente rock, che vuole scavalcare i confini della storia e unire tre generazioni con un ritmo che sconvolge, che parla di giovinezza e ribellione, della libertà come pulsazione e come battito che scuote. Ultimi posti disponibili, prenotazione consigliata: informazioni, prezzi e biglietti su www.spaziomumu.com, riduzioni per Casa Della Donna, Anpi, Arci Gay Pink Riot, Binario Vivo.

"Siamo arrivati all'ultimo appuntamento della seconda edizione di Animali Narranti: si sono alternati teatro, musica, reading, installazioni artistiche, laboratori, libri, esperienze itineranti, anche fuori dagli spazi canonici - così Lorenzo Garzella e Giulia Solano, presidenti di Acquario della Memoria e Vivavoce – tra i grandi nomi dopo Vasco Brondi, Elio Germano e Caterina Guzzanti finiamo in bellezza con Marta Cuscunà e Fabio Babich che con questo spettacolo cercano di restituire, attraverso il fascino del racconto unito alla musica ed al fumetto, lo spirito della Resistenza con questa narrazione corale di persone uguali nei diritti e libere. Cogliamo l'occasione per ringraziare di cuore il Teatro Nuovo che inaugurerà con questo spettacolo il nuovo palco appena restaurato".

Domenica 26 novembre "Animali Narranti" chiuderà con il finissagge della mostra 'Bestiario esistenziale' di Martina Rotondo. L'esposizione, attualmente visitabile a Spazio Mumu, propone una serie di acquarelli, inchiostri e monotipi dedicati a creature ibride ed animali immaginari.

La rassegna 'Animali Narranti', creata da Acquario della Memoria in stretta sinergia con l’associazione teatrale VivaVoce, è sostenuta da Fondazione Pisa, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Università di Pisa, Pala Todisco, Cinema Arsenale, Bosco dei Talenti e degli sponsor Net7, Campano lab, 2eMMe studio. Nel gruppo di lavoro: Veronica Cardelli, Sofia Davila, Serena Tonelli, Nicola Trabucco, Alberto lorio, Sonia Cerrai.

Fonte: Fondazione di Pisa

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