Alla Biblioteca 'Adrio Puccini' torna l’università dell’età libera, corsi di inglese e cicli di storia dell'arte per adulti

Al via la nuova stagione formativa e culturale dell’Università dell’Età Libera promossa dal Comune di Santa Croce sull'Arno presso la Biblioteca Comunale "Adrio Puccini" in Largo Delio Nazzi, 1.

A partire dal mese di ottobre, i cittadini avranno l'opportunità di ampliare le proprie competenze linguistiche e approfondire la conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio attraverso due specifiche rassegne dedicate all'educazione degli adulti.

Tornano i corsi serali di lingua inglese, "English in the Library", un'iniziativa finanziata dal Comune di Santa Croce sull'Arno e curata dalla Fondazione Toscana Sostenibile, pensata per consolidare le competenze linguistiche sia per motivi personali che professionali. Il percorso formativo prevede una durata complessiva di 40 ore, articolate in 20 lezioni da 2 ore ciascuna, e si svolgerà presso la Saletta Vallini.

L'offerta si divide in due livelli. Il primo “Speak Up 1 (livello post-principianti)” in partenza giovedì 8 ottobre, dalle ore 21:00 alle ore 23:00, focalizzato sul consolidamento delle basi grammaticali e sulla sicurezza nella conversazione. Il secondo “Speak Up 2 (livello avanzato)” al via mercoledì 7 ottobre, dalle ore 20:45 alle ore 22:45, dove l'obiettivo è il perfezionamento della fluidità comunicativa.

Le iscrizioni apriranno ufficialmente lunedì 21 settembre presso i locali della biblioteca. Per favorire la cittadinanza, i residenti nel Comune di Santa Croce sull'Arno beneficeranno del diritto di precedenza fino a sabato 26 settembre. Per ciascun corso è richiesto un numero minimo di 10 partecipanti e un massimo di 25, con una quota di contribuzione pari a 100 euro. Prima dell'inizio delle lezioni, gli interessati potranno verificare il proprio livello d'ingresso effettuando il test online predisposto all'indirizzo “www.ftsnet.it/test”.

Inoltre, per gli amanti dell'arte e della storia, la saletta Vallini ospiterà un percorso di 8 appuntamenti intitolato "Nel segno del Magnifico: artisti e cultura nella Firenze medicea". Il ciclo, condotto dalla storica dell'arte e guida turistica Silvia Gullì, si propone di esplorare la straordinaria stagione del Rinascimento fiorentino.

Gli incontri si terranno ogni giovedì pomeriggio, dal 29 ottobre al 17 dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 17:00. Il programma scientifico affronterà l'evoluzione culturale dell'epoca attraverso le tappe principali della pittura e della cultura medicea, da Masaccio e Botticelli fino ai giovani anni di Michelangelo e alle figure femminili di casa Medici. La quota di partecipazione complessiva per l'intero ciclo è di 10 euro.

L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a cogliere queste importanti occasioni di crescita e socializzazione all'interno degli spazi bibliotecari. Per ricevere ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione e sui programmi didattici è possibile contattare la Biblioteca Comunale "Adrio Puccini" inviando una email all'indirizzo “biblioteca@comune.santacroce.pi.it” oppure al numero telefonico 0571 30642.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

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