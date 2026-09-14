Arrampicata a Massa Carrara, cinque persone bloccate in parete: soccorse nella notte

Cinque escursionisti sono rimasti bloccati durante il rientro da un'escursione nella zona di Forno, nel territorio di Massa Carrara. Il gruppo, composto da cinque persone, aveva percorso in giornata la ferrata del Monte Contrario, era salito a Orto di Donna e stava rientrando verso Biforco.

L'allarme è scattato intorno alle 20.30, quando il gruppo non aveva fatto rientro. Secondo quanto riferito dal Sast, i tecnici della stazione di Massa sono stati attivati per le operazioni di soccorso.

Durante la discesa, lungo l'ex sentiero del Canal Fondone, gli escursionisti hanno sbagliato traccia, ritrovandosi bloccati sopra un salto di roccia di circa 30 metri, senza possibilità di proseguire o tornare indietro.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Sast e i vigili del fuoco, impegnati nel recupero del gruppo. Per raggiungere gli escursionisti, i soccorritori alpini hanno dovuto risalire in arrampicata un canale caratterizzato da passaggi di secondo e terzo grado.

Il primo escursionista, che si trovava nella situazione più critica, è stato messo in sicurezza e calato per circa 30 metri fino al sentiero. I soccorritori hanno quindi proseguito la risalita del canale per raggiungere gli altri componenti del gruppo, che sono stati recuperati uno alla volta e calati fino al sentiero.

Era stato attivato anche l'elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Bologna, arrivato nella zona mentre il recupero via terra era già in corso. Non è stato necessario il suo impiego e il velivolo è rimasto disponibile presso l'eliporto di Cinquale, pronto a intervenire in caso di necessità.

Nessuno dei cinque escursionisti ha riportato conseguenze. Le operazioni si sono concluse intorno alle 1.10, con il rientro a valle dell'intero gruppo in buone condizioni di salute e senza necessità di intervento sanitario

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