Bonus Tari famiglie e giovani: pubblicati i bandi per le due agevolazioni, a disposizione 300mila euro

Sul sito istituzionale del Comune di Pisa sono stati pubblicati i bandi per il “Bonus Tari famiglie” e il “Bonus Tari giovani”, due agevolazioni rivolte ai residenti nel territorio comunale a parziale ristoro del pagamento della tassa sui rifiuti per l’annualità 2026. Per le misure l’Amministrazione ha stanziato complessivamente 300mila euro, ripartiti in 270mila per l’agevolazione dedicata alle famiglie e 30mila per quella rivolta ai giovani. Per entrambi i bonus sarà possibile presentare domanda da lunedì 14 settembre fino alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre.

Requisiti. Per accedere al “Bonus Tari Famiglie 2026” è necessario essere residenti nel Comune di Pisa, essere intestatari dell’utenza Tari relativa all’abitazione di residenza oppure appartenere al nucleo familiare dell’intestatario, o ancora essere residenti nella medesima abitazione, e avere un ISEE 2026 pari o inferiore a 25mila euro. Per il “Bonus Tari Giovani 2026” è previsto un ISEE pari o inferiore a 35mila euro e un’età inferiore a 36 anni per il richiedente e per gli altri componenti del nucleo familiare o soggetti residenti nella medesima abitazione. Per ciascuna utenza domestica può essere riconosciuto un solo contributo.

Il bonus coprirà una quota percentuale uniforme per tutti i beneficiari, calcolata in base alle domande pervenute fino a esaurimento delle risorse disponibili e comunque fino a un massimo del 60% della Tari 2026 dovuta. Il contributo sarà erogato ai beneficiari che, all’esito delle verifiche, risulteranno integralmente in regola con i pagamenti della Tari, compreso quanto dovuto per l’ultima rata con scadenza il 15 dicembre 2026.

Come presentare domanda. Per entrambi i bandi è possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il portale online del Comune di Pisa, accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS, dalla pagina dedicata ai Bonus al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/BONUS-TARI-famiglie-e-giovani-2026

Punti di facilitazione digitale. Coloro che necessitano di un supporto per la compilazione della domanda online possono usufruire del Servizio dei “Facilitatori Digitali”:

presso l’URP del Comune , su appuntamento chiamando il numero 050/910320 oppure prenotando tramite la seguente pagina web https://www.comune.pisa.it/Servizi/Prenotazione-appuntamento;

, su appuntamento chiamando il numero 050/910320 oppure prenotando tramite la seguente pagina web https://www.comune.pisa.it/Servizi/Prenotazione-appuntamento; presso il Centro polivalente di San Zeno (via San Zeno n. 17), il Centro Polivalente Pisanova (via Viale n. 2), e nei locali a lato della Palestra Popolare del Cep (via Bonamici n. 8), su appuntamento chiamando il numero 050/7846982 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

(via San Zeno n. 17), il Centro Polivalente Pisanova (via Viale n. 2), e nei locali a lato della Palestra Popolare del Cep (via Bonamici n. 8), su appuntamento chiamando il numero 050/7846982 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; al Punto Digitale Facile ANCoS (via Matteucci n. 36), da lunedì a giovedì, la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18;

(via Matteucci n. 36), da lunedì a giovedì, la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18; al Punto Digitale Facile ASC attivato alle Officine Garibaldi (via Vincenzo Gioberti n. 39), lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 18.00.

attivato alle Officine Garibaldi (via Vincenzo Gioberti n. 39), lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 18.00. al Punto digitale presente al dormitorio Homeless di via Conte Fazio, con i seguenti contatti e orari: WhatsApp: 347 8156876; mail: digitalhomeless@progettohomeless.it; lunedi e mercoledì 14.30-17.30; giovedì 8.00-11.00 e 13.30/19.00 e venerdì 8.00 -11.00. Punto digitale in via dei Cappuccini n. 2b aperto il martedì con orario 8.30-14.30.

Contatti. Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul bando, è possibile contattare il numero unico del Comune di Pisa 050 7062 o scrivere a affari.sociali@comune.pisa.it

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa