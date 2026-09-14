Cane azzanna bambino di tre anni: il piccolo operato al Meyer

Un bambino di tre anni è finito al Meyer dopo essere stato azzannato da un cane nella giornata di ieri, domenica 13 settembre. Il piccolo avrebbe incrociato l'animale durante una passeggiata in centro a Casalguidi, non lontano da Pistoia.

Avendolo già visto altre volte, si sarebbe avvicinato per accarezzarlo. Il gesto però avrebbe provocato una reazione improvvisa e violentissima del cane che avrebbe azzannato il piccolo prima alla testa e poi alla gola.

Soccorso dai sanitari della locale Misericordia, il bambino è stato trasportato in codice di massima urgenza al Meyer e sottoposto a un intervento chirurgico, prima di essere dimesso oggi. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.